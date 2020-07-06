港大商學院基地5設計 邀師生校友投票

投票結果列遴選考慮

港大稱，希望在重建項目設計的最初階段收集大學持份者的意見，故就設計舉辦投票活動，供港大師生及校友參與，投票結果將會作為遴選結果其中一個考慮，遴選小組成員包括工程、建築專家，亦包括師生，就設計在環境及生態保育、可持續發展、空間運用、與本部校園及百周年校園的整體性及成本效益等做評估，揀選最合適的設計。

校方於演講廳展示來自5間建築公司的設計，分別以「金、木、水、火、土」標示，無披露公司身分，師生及校友了解設計後，可即場以平板電腦投票，每人限投一票。有建築公司以「The Loop」為主題，設計以環形為主，提供互動空間及綠化地區（spatial loop and green loop），亦包含身心精神健康 （spiritual loop），認為大學生除了學業，其身心狀態亦十分重要；另有公司以「Link Valley」為概念，首階段以蝴蝶形教學建築為標誌，又綠化教學大樓的外牆，讓面向西面的教學大樓散熱，又擬把基地連接堅尼地城港鐵站。