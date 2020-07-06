港大商學院基地5設計 邀師生校友投票

【明報專訊】香港大學日前向師生公布，把蒲飛路及薄扶林道交界的體育設施用地改建成經濟及工商管理學院基地，工程資金來自儲備及籌款。近日相關概念設計圖曝光，校方在校內展示5個設計，邀請師生、校友投票，周四截止。港大稱，投票結果將作為遴選結果的其中一個考慮。
投票結果列遴選考慮
港大稱，希望在重建項目設計的最初階段收集大學持份者的意見，故就設計舉辦投票活動，供港大師生及校友參與，投票結果將會作為遴選結果其中一個考慮，遴選小組成員包括工程、建築專家，亦包括師生，就設計在環境及生態保育、可持續發展、空間運用、與本部校園及百周年校園的整體性及成本效益等做評估，揀選最合適的設計。
校方於演講廳展示來自5間建築公司的設計，分別以「金、木、水、火、土」標示，無披露公司身分，師生及校友了解設計後，可即場以平板電腦投票，每人限投一票。有建築公司以「The Loop」為主題，設計以環形為主，提供互動空間及綠化地區（spatial loop and green loop），亦包含身心精神健康 （spiritual loop），認為大學生除了學業，其身心狀態亦十分重要；另有公司以「Link Valley」為概念，首階段以蝴蝶形教學建築為標誌，又綠化教學大樓的外牆，讓面向西面的教學大樓散熱，又擬把基地連接堅尼地城港鐵站。