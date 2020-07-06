愛國校掛賀國安法橫額惹質疑 許智峯：校園政治化 校長：免學生墮法網

據學生提供的相片、傳媒報道、有關學校的校友會facebook等，最少5間傳統愛國學校，包括培僑書院、創知中學（前稱勞工子弟中學）、香島中學等，七一當日在校園掛上「慶香港回歸 賀國安立法」橫額。部分學校懸掛的橫額，與香港各界慶典委員會（慶委會）所用款式一樣。

關注組質疑只可政治正確

「香島中學正校香港本土關注組」稱，上周四、五見到有關橫額掛在學校操場，認為「賀國安立法」說法是將政治帶入校園，「不知學校如何看待國安法，但正常人看國安法都是政治」，質疑學校只可有「政治正確」的活動。民主黨教育政策發言人、立法會議員許智峯認為，學校不應政治化，懸掛該橫額做法不適當，或令公眾產生校方向學生「政治洗腦」的觀感。他說，教育局打壓政治不正確的意見，參與反修例運動的教師及學生被處分，但容許教育界持另一方政見，批評當局持雙重標準。

培僑創知：配合國安教育

兩校回覆查詢稱橫額是配合國安教育。培僑書院校長吳育智說，橫額從慶委會領取，上月30日於校園掛上。他說，以往學校都曾因回歸掛橫額，而今年橫額寫有「賀國安立法」，他說是配合推廣港區國安法及國安教育，「不是講政治」。在校掛橫額，受眾主要是學生，吳育智認為橫額有助校方宣傳法例，教學生守法。

何文田創知中學的橫額由校方自製，同樣寫上「慶香港回歸 賀國安立法」，懸掛在學校圖書館外。校長黃晶榕說，港區國安法有助穩定社會，對該法「期待已久」，立法有重要意義，值得慶賀，不覺得掛該橫額有何問題。黃晶榕又說，學校正部署國安教育，而懸掛該橫額可視為相關教育的開始。

教局：不可與政治表態混為一談

教育局回覆查詢稱，學校可透過多元方式推廣重要的法例，包括《基本法》和港區國安法等，以提高學生法治精神和守法意識。局方稱，這些都是學校教育和課程的一部分，絕不可與「政治表態」混為一談。