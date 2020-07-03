筆名畫時事漫畫被投訴 視藝教師不獲中學續約

明報記者 黃焯謙

黃老師教視藝及通識科，他稱，有見通識考試含漫畫題，要學生詮釋當中時事，故去年5月起畫時事漫畫，用作教材助學生溫習，並開設社交帳戶「vawongsir」分享畫作。他所教學生曾在校內「探問」他是否「vawongsir」，但他一概不答，亦不曾在校發表政見。

擔心學生安全 漫畫不鼓動上街

黃老師開設帳戶正值反修例運動，不少畫作與運動有關。他明白教師有責任及限制，亦擔心學生安全，故漫畫與文宣有別，不加遊行資訊，「不想支持學生出街示威，這些應留給大人去做」。他稱有盡量不醜化人物、不渲染血腥暴力，「將事實場景漫畫化，你（警員）真的有踢示威者，我只是畫出來而已」。漫畫不含文字評論，意思由讀者自行想像。

以社會事件為題，政治人物、警察難免成畫中主角。黃老師說對此有擔心，「盡量不畫樣子，用其他符號代替，這就是自我審查」。至今年1月學校通知他，有人就其網上畫作向教育局匿名投訴，局方要他解釋「vawongsir」是否其帳戶及為何畫相關漫畫。

事主指校方稱因缺資金

莫壽增未回覆 招聘類似職位

投訴未有結果，黃老師上月底收到校方通知不與他續約，因資金不足及其任教科目非學校發展所需。他遂建議凍薪、轉半職，但不獲校方接受。莫壽增中學昨未回覆查詢，本報發現該校在網站刊登廣告，聘請任教視藝和個人、社會及人文教育的合約制助理教師，與黃老師原先職位相似。

中學及大學的藝術訓練，皆要求學生的創作連繫社會。黃老師擔心，今日他因畫作而被投訴，他日紅線轉到學生身上，限制他們學習內容。倘能預知失教席結果，黃老師會否改變選擇，收起畫筆？「若你准我返轉頭，我都會繼續畫，因為我由細到大喜歡畫畫，我喜歡透過畫畫回應心情或社會事件，如果我因白色恐怖而不繼續畫，那個已不是我」，在《港區國安法》下仍想以藝術記錄社會的黃老師如是說。

教局：不評論 投訴屬實會跟進

本報昨向教育局查詢處理有關黃老師投訴的進度，教育局表示不評論個別個案，又稱收到有關教師涉違反專業操守的投訴後，會按既定程序及審慎的態度調查，並據客觀事實，嚴肅跟進教師涉嫌失德或違法的個案，若指控屬實，會採取跟進行動。