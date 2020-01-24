培僑200人七一回校升旗

校長：冀國歌法國安法令正氣之風重臨

楊潤雄昨到香港教育工作者聯會黃楚標中學出席升旗禮。他在facebook發文稱，教育局會開展國家安全教育，提高學生守法意識。他說，社會不時有歪曲一國兩制的說法，局方會繼續加強支援學校推動《憲法》及《基本法》教育，促進學生了解國家和香港的角色。

教育局更新國歌法指引後，指明學校於慶祝特區成立日（7月1日）活動時升掛國旗區旗及唱國歌。由立法會前主席曾鈺成任校監的培僑書院，今年首次邀請師生及家長於七一正日出席升旗禮，約200人參加。因應疫情，校方在操場畫上一個個方格，讓參加者保持社交距離。校園亦掛上「慶香港回歸 賀國安立法」橫額。

培僑書院校長吳育智在升旗禮前致辭，形容香港過去一年經歷前所未有的風暴，社會充滿暴力，很多年輕人參與違法行動，亦有人對社會及國家感抗拒甚至仇恨。他說這是不正常情况，對社會無好處，作為教育工作者感心痛。他在升旗禮後表示，港區國安法剛公布，校方需時了解條文，之後或透過短片向學生介紹該法，讓他們有基本認知。

另外，何文田的創知中學（前稱勞工子弟中學）昨亦舉行七一升旗禮，師生、家長、校友等約120人出席。校長黃晶榕說，港區國安法條文屬新內容，校方稍後會讓學生認識。他認為現時是好時機讓本港反思過去23年的社會情况，並放下分歧，為香港尋找出路。