八大校董會主席再發聲明撐國安法 教協斥政治帶入校園 雙重標準

8間資助大學校董會主席6月1日曾就港區國安法開腔表態，支持本港建立健全「維護國家安全的法律制度和執行機制」，稱國家安全法有利於維護香港繁榮穩定。他們昨再次發表聯合聲明支持港區國安法的頒布與實施，稱國安法除保障國家安全，亦確保香港繁榮穩定、一國兩制行穩致遠。

稱期望社會動盪畫上句號

聯署的大學校董會主席包括港區全國人大代表姚祖輝（嶺大）、全國政協委員林大輝（理大）、曾任全國政協委員的廖長城（科大）和李國章（港大）、梁乃鵬（中大）、黃嘉純（城大）、陳鎮仁（浸大）、馬時亨（教大）。聲明指出，他們期望國安法的落實將可為長達一年的社會動盪畫上句號，並呼籲大學各持份者繼續緊守崗位，在學術自由、文化多元、廣闊國際視野的傳統優勢下，貢獻香港及下一代。

香港演藝學院校董會主席周振基亦發聲明，稱一直支持落實一國兩制，並支持港區國安法頒布和實施。他稱相信香港的各種自由會繼續獲《基本法》保障，港區國安法亦有助香港與內地的長遠繁榮發展和穩定，對香港市民大衆、特別是年輕一代的未來前景極為重要。

培正副校聯署反立法被投訴

各大學校董會兩次就港區國安法表態支持，亦有大學校長於立法前表示支持；同時，早前香港培正中學副校長因聯署反對港區國安法而被投訴。教協會長馮偉華稱教育界有雙重標準，只可談支持立國安法，不可表達反對聲音。