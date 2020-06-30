團體狙擊教材教師 點名批評3校 開記招斥散布「不當言論」 葉建源質疑施壓阻嚇

教局要求學校調查交報告

教育局回應，之前無接獲有關投訴，得悉事件後，已立即聯絡有關學校及嚴肅跟進，包括要求學校調查事件，並提交報告。

上月成立的民間團體「救救孩子」昨召開記招，聲稱5月起收集到逾20宗有關個案，當中三分之二來自中學，其餘來自小學；其中8至9宗個案涉教材問題，10至12宗與教師相關。會長柯朝暉點名批評當中3個「較嚴重」個案，本報同時向該3校查詢。

「校內是否可唱政治歌曲」

中文科討論被質疑

自稱浸信會永隆中學學生家長的Ｘ先生於記者會稱，校內有中文科教師要求學生討論「校內是否可唱政治歌曲」及「是否該懲罰罷課公投的學生」，老師最終雖沒安排討論，但改播政治影片。浸信會永隆中學校長鄭繼霖昨回覆本報稱，學校仍需時了解及調查，昨晚亦召開緊急會議處理有關事宜。

香港真光抽起「不適當」教學片

柯朝暉亦點名稱荃灣官立小學有社工問學生何謂「五大訴求」，認為是散布政治信息；有學生畫作內容畫上火燒「送中條例」、「藍絲」等，但不確定畫作是課堂習作。荃灣官立小學校方回應本報表示無接獲有關投訴，又稱該社工只是要學生反思所言，「你是否知道何謂五大訴求，知道自己在說什麼嗎？」校方會與社工商討改變表達方式。

至於涉香港真光中學的個案，柯朝暉稱該校高中通識科教材有偏頗言論，聲稱教材講述公民抗命，又稱教師給予的參考影片把立法會形容為「怪獸」，引述該名教師曾承認影片偏頗，籲學生可另找資料。據了解，有關參考影片為中四通識科教材，校方會將不適當影片抽起，未來教材的參考影片會「更學術一點」。

柯朝暉稱家長是「教育體制內最大的持份者」，呼籲家長挺身而出，並稱十分樂意把資訊轉達教育局；團體會陸續公布接獲個案的資訊，認為不可不了了之，應嚴肅跟進。他稱已向香港真光中學發信，待校方回覆，仍未接觸其餘兩所學校。葉建源稱，有人對教材有意見，最直接方法為與學校及教師溝通，質疑團體以記招公布個案的目的，認為此舉阻嚇學校製作教材，只會令教育界萎縮，「對教育界及社會完全沒好處、弊多於利」；又認為當局要謹慎處理，勿令社會及學界自由收窄。