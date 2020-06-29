醫護移民熱門科 升學展查詢增三成

升學顧問：在港讀到大學都想走

古潔雯稱，往時大型升學展多數是家長參與，今年見有不少高中生到場，主動、及早為自己未來移民籌謀，「多了學生問，讀完大學可不可以留在當地？」她稱，昔日學生大多等待中學文憑試（DSE）放榜，如成績未如理想才離開，現今學生心態卻是「在港讀得到大學都想走」。

她稱，移民熱門學科包括澳洲的醫護相關科目，入學競爭大多比本港大學為低，如資助大學職業治療一般收分DSE最佳5科平均28、29分，澳洲的大學收23分。不過，她亦提醒學生勿為移民便不理興趣，甚至讀自身抗拒的科目。

教育顧問：部分人出國因香港不穩

Aston Education教育顧問陳紀同稱，兩日展期收到約400名有意或已申請海外升學的查詢，數字是去年同期展覽一倍，部分學生未待升學機構意見，已自行申請，本身有相當部署，逛升學展旨在參考更多資訊。至於離開原因，陳紀同稱，他們言談間都會透露因香港不穩定，「去年尾或今年初已決定要出國讀書，因覺得在港讀書不再是純讀書，身邊都會有同學參與社會運動等」。

他稱，在場學生大多是計劃海外升大學，即使因疫情，如部分英國、澳洲的大學都轉為網上授課，但他們態度都正面，認為安排可接受。