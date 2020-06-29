教局指引違國歌法報警 津中議會執委：要兼顧情理法

林日豐昨於商台節目《政好星期天》表示，《基本法》教育下，學校一直有教學生國歌歷史、背景等，認為教育局有關升旗及奏國歌新舊指引，兩者背後原則差異不大。他說，未成年學生心智未成熟，對他們執法時要小心，倘學校遇無法處理的情况，會尋求包括教育局的協助，並兼顧情理法。他相信學生受教，僅少數要由學校慢慢誘導。

出席同一節目的香港輔導教師協會副主席何玉芬說，回歸以來學校在重要典禮升國旗、奏國歌，「差不多所有學校都做」，而學校會在升旗禮加入教育元素，讓學生了解國家發展、公民精神等。她說「校長老師不是執法人員」，若儀式期間有事發生，學校要以教育角度處理，了解引致學生偏差行為的情緒及原因，並讓他們知道要為自己行為負責。

何漢權：前提讓師生尊重國歌升旗

教育評議會主席何漢權表示，教育局發指引後，有學校認為清晰易執行，亦有學校關注當局建議校方求警協助，形容「手掌又是肉，手背也是肉」。他認為，學校將教育放在首位，處理升旗禮相關問題的大前提，是讓師生正視國歌意義及予以尊重。