大笑瑜伽助小六生減壓 佛教林炳炎紀念學校冀播笑的種子

大笑瑜伽與傳統靜觀瑜伽不同，佛教林炳炎紀念學校的小六生在上大笑瑜伽班時，有蓋操場內不見瑜伽墊，只見他們穿著校服，圍成大圈，按照導師指示做出不同動作，如扮演獅子自拍等，完成動作後，會一起呼喊「非常好、非常好、yeah」，學生雖戴着口罩，仍可見其眼睛瞇起。

下學年撥10萬元 恒常活動

候任校長李玉枝稱，從新聞及媒體得知大笑瑜伽可令人快樂，自己亦親身上過大笑瑜伽體驗課，發現透過大笑瑜伽，一眾陌生人亦可大笑起來，認為笑是正面情緒表達，可以互相影響，加上學校應是一個開心的環境，於是下學年預留了10萬元以內的金額，於校內引入大笑瑜伽，成為校內恆常活動，希望學生遇上困難及壓力時，可以放鬆減壓。她稱，計劃已籌備半年，原定本學年推出，惟疫情打亂了計劃，本學年只可為即將畢業的小六生安排體驗活動。

副校長梁澤光稱，下學年會透過周會或課餘時間讓學生體驗大笑瑜伽，計劃一學年舉辦約3至4次，亦打算開辦家長工作坊，另外，教師亦會於暑假上一節體驗課。

學生：適應後好玩 放鬆升中心情

參加了兩節大笑瑜伽體驗活動的小六生黃藍稱，一開始參加大笑瑜伽時感到尷尬，直至上第二次大笑瑜伽課後才慢慢適應，認為大笑瑜伽很好玩。她說，最大的壓力來自於要追回停課期間網上學習的進度及升中問題，今年中一自行收生階段提早「放榜」，當時得知未獲得心儀中學錄取，感到十分失落，現在學會閒時練習大笑瑜伽，放鬆心情。