浸大音樂系室樂合唱團(圖)今年4月推出首張商業唱片QUOTATION OF QUERIES: CHORAL ENCOUNTERS OF HONG KONG, CHINA, AND THE DISTANT WEST,收錄25首歌曲,分別以廣東話、普通話、英語、德語等6種語言演繹。歌曲取材自古希臘名劇、近代巴西民謠,亦包括北宋詞人蘇東坡的《水調歌頭》等。唱片花近3年籌備及製作。