周末明報升學展 逾40機構參與

設一對一輔導 顧問講外國疫情

博覽將於九龍灣國際展貿中心舉行（見表），逾40間機構參展，包括18間本地院校，如科技大學商學院、樹仁大學等。博覽為期兩日，每日有7場講座、接近共20名講者。講者包括科大商學院副院長（本科學生事務）劉夢琳、港大計算機科學系副教授區文浩及中大工程學院助理院長（學生事務）蔡宗衡等，按各題目主講，如行業路向、收生準則等。大會亦邀請海外升學顧問，講述外國疫情現况，以及修讀什麼學科可助移民、畢業後如何在當地取得工作簽證等資訊。會方稱，除應屆中學畢業生，近年亦多了高中生出席升學博覽，現場的一對一升學輔導可為高中生提供個別專業輔導，而入場者亦會獲贈電子版升學指南。

博覽會於疫情下舉行，場地會實施一系列防疫措施，所有入場者須填寫健康申報表，進場前亦須通過入口處的體溫檢測，體溫超過37℃者將不可進場。會場內市民須保持至少1.5米距離，大會將因應會場內人數實施人流管制措施，會方建議有意參加者先於網上登記（link.mingpao.com/63686.htm），以便大會統計人數。