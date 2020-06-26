榮休啟思中學校長：樂見學生說意見 勿強加他人

盼學生學懂尊重 冀外界勿干預學校

過去一年校園捲入反修例風波，張紹銘否認退休與政治原因有關，稱因自己年紀大，而他已獲校董會委任，下學年起擔任該校校董。談到社會運動，他認為社會的張力非由學校而起，學校旨在讓學生學習、了解不同觀點，並互相尊重，成為「學習天堂」。他不希望外界干預學校，包括將訴求帶進校園。

除了外人，學生同樣熱中在校表達意見或訴求。張紹銘說，學生在校學習以尊重他人態度，認識不同看法，他樂見學生向同學或教師表達意見。不過他說，若學生僅複製校外人士意見，將之帶進校園並加諸他人身上，「這與對錯無關，是關乎有否尊重的問題」。張紹銘重視互相尊重，他說若學生做到這點，其意見無論是否大多數人所持，皆可讓人信服。

繼任人：懲罰非學校職權

該校候任校長Anthony Adames則稱，學校會讓學生思考有否其他方式表達意見，又說學校主張以教育方式處理問題，「懲罰非學校職權範圍，懲罰是監獄、法庭、法律的權限」。他的教學理念與張紹銘一致，認為學生需學懂「尊重」，這也是該校下學年的主題。Adames說，學生要尊重文化、社會，以及政治多元。

下學年中一多開一班 縮每班規模

新型冠狀病毒疫情重創本港經濟，但未有影響每年收取學費的啟思中學收生。張紹銘說，學校已招收約140名下學年中一新生，人數與去年相若。他又說，該校原定開5班中一，下學年將多開一班，縮小每班人數規模。不少直資學校下學年都凍結學費，啟思中學是其中之一（IB課程除外），但該校本地生中一學費逾8萬元，高於直資中學平均收費水平。張紹銘表示，若學生家庭面對財政困難，可向校方申請學費減免。