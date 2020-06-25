調查：六成大專生稱網上教學遜面授

對於影響網上學習效果的主要因素，約六成受訪者認為與網絡穩定度有關，約五成受訪者認為是課堂互動。研究團隊表示，傳統面授課堂目前還無法被網上教學完全取代，大學應認真思考網上學習在教學中擔當的角色。

嶺大研究生院於5月5日至12日收集了1227名大專學生網上問卷，他們來自本科、副學士、碩士、博士課程等。結果反映，學生網上學習面對主要困難，首3個因素依次為缺少自我約束力、缺乏課堂學習氛圍、長時間觀看屏幕導致眼睛疲勞。

研究團隊：無法完全取代面授課

領導研究的嶺大副校長暨研究生院長莫家豪表示，研究結果反映傳統面授課堂目前無法被取代，由於學生是否熟悉網上學習平台的操作，對於其學習滿意度有顯著影響，他建議大學加強對學生的資訊科技和網上學習培訓。

他說，授課老師的資訊科技水平也影響網上教學質素，建議大學提供充足人力及軟硬件支持，完善教師專業發展中針對網上教學的培訓，應對老師在網上教學面對的困難。他又建議政府積極支持大學作網上學習的系統研究，探討長遠使用網上學習的最佳方案。