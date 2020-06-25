港大擬體育設施改建商學院基地 校方：靠儲備及籌款 不涉公帑

【明報專訊】香港大學開展連串校園重建項目，校方近日向師生發電郵，擬把蒲飛路及薄扶林道交界的體育設施用地改建成經濟及工商管理學院基地。校方昨回覆本報查詢稱，該部分新工程不涉公帑，靠儲備及籌款作經費，但未有透露造價。港大學生會批評校方事前沒有全面諮詢，做法不夠透明。校方將於下周二（30日）至7月9日在校內展示5款設計，邀請師生投選心儀設計。
分段重建 體育中心維持開放
香港大學首席副校長王于漸日前向教職員及學生發電郵，稱繼完成百周年校園工程後，將分階段展開重建計劃，首階段會先改建賴廉氏體育中心（Lindsay Ride Sports Centre）及史密夫游泳池（Stanley Smith Swimming Pool），而何世光夫人體育中心（Flora Ho Sports Centre）內的體育設施於未來3年會維持開放。
建5大樓 有學術宿舍體育設施
電郵表示，港大擬於蒲飛路及薄扶林道交界建設集學術、住宿、文化及體育設施的5棟綜合大樓，用作經濟及工商管理學院教學（首階段）、職員宿舍（次階段）及學術會議等（第三階段），亦會更新蒲飛路的體育設施，擴大活動面積範圍。本報利用地政總署的「地理資訊地圖」網頁估計，賴廉氏體育中心、何世光夫人體育中心（只計主建築）及史密夫游泳池共佔地至少3800平方米。
港大早前擬於校園建新大樓，包括興建科研實驗室大樓及資訊科技大樓，有關撥款項目議程被政府抽起，需待下屆立法會討論。港大昨日回覆本報查詢表示，蒲飛路重建項目毋須動用公帑，港大過去大半年重新檢視各項條件後，決定運用經濟及工商管理學院儲備，加上由大學和學院籌款作為建築經費，稱可以在此段建築工程成本下調周期，及早開展及完成重建項目。港大未有透露有關造價。
港大稱，預計5年可完成3期工程，稱現址的建築部分已落成超過60年，大學拓展新的空間和樓面，可容納其他更符現代需要的學習空間，而原有的職員宿舍重建後會租予年輕教研人員，助大學吸納優秀人才。
學生會批欠全面諮詢
港大學生會會長葉芷琳批評校方並無全面諮詢，直至近日才公布有關項目，做法不夠透明。學生會周一（22日）特意就重建項目舉辦了簡介會，並邀請王于漸到場講解，約有50名學生出席，不少學生均十分關注校方如何另覓地方取代現有設施，附近舍堂宿生亦擔心工程影響住宿環境，學生會將繼續與校方跟進。