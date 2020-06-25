港大擬體育設施改建商學院基地 校方：靠儲備及籌款 不涉公帑

分段重建 體育中心維持開放

香港大學首席副校長王于漸日前向教職員及學生發電郵，稱繼完成百周年校園工程後，將分階段展開重建計劃，首階段會先改建賴廉氏體育中心（Lindsay Ride Sports Centre）及史密夫游泳池（Stanley Smith Swimming Pool），而何世光夫人體育中心（Flora Ho Sports Centre）內的體育設施於未來3年會維持開放。

建5大樓 有學術宿舍體育設施

電郵表示，港大擬於蒲飛路及薄扶林道交界建設集學術、住宿、文化及體育設施的5棟綜合大樓，用作經濟及工商管理學院教學（首階段）、職員宿舍（次階段）及學術會議等（第三階段），亦會更新蒲飛路的體育設施，擴大活動面積範圍。本報利用地政總署的「地理資訊地圖」網頁估計，賴廉氏體育中心、何世光夫人體育中心（只計主建築）及史密夫游泳池共佔地至少3800平方米。

港大早前擬於校園建新大樓，包括興建科研實驗室大樓及資訊科技大樓，有關撥款項目議程被政府抽起，需待下屆立法會討論。港大昨日回覆本報查詢表示，蒲飛路重建項目毋須動用公帑，港大過去大半年重新檢視各項條件後，決定運用經濟及工商管理學院儲備，加上由大學和學院籌款作為建築經費，稱可以在此段建築工程成本下調周期，及早開展及完成重建項目。港大未有透露有關造價。

港大稱，預計5年可完成3期工程，稱現址的建築部分已落成超過60年，大學拓展新的空間和樓面，可容納其他更符現代需要的學習空間，而原有的職員宿舍重建後會租予年輕教研人員，助大學吸納優秀人才。

學生會批欠全面諮詢

港大學生會會長葉芷琳批評校方並無全面諮詢，直至近日才公布有關項目，做法不夠透明。學生會周一（22日）特意就重建項目舉辦了簡介會，並邀請王于漸到場講解，約有50名學生出席，不少學生均十分關注校方如何另覓地方取代現有設施，附近舍堂宿生亦擔心工程影響住宿環境，學生會將繼續與校方跟進。