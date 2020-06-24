星之寄語：讚校記問題正面宜更主動

校記表現很好，問題十分正面。這是他們第一次（於校記計劃）正式做訪問，或因經驗不足表現得有點害羞。如果校記將來有志加入傳媒行業，（在校記活動）採訪時宜多主動提問，將來訪問時就能更有信心、更能掌握提問技巧。

■校記感想

◆袁咏林（九龍真光中學，中五）

「此次活動令我在思維、溝通兩方面得到鍛煉。在思維方面，為了（在採訪時）得到有效信息，我事前查找了石偉雄的相關資料和報道，並向《明報》編輯部的前輩學習如何設定訪問主題和問題。在訪問嘉賓時，（記者）應展現禮貌和專業的一面，與受訪者互動。自覺這次的不足是沒有在受訪者回答後積極追問，過程中有幾次冷場。」

◆藍紫珊（聖安當女書院，中四）

「很榮幸可以採訪石偉雄，他分享了很多體操的得着和經歷，令我了解到成為運動員的挑戰。他也讓我明白到『無論遇到什麼困難，都要繼續堅持嘗試，才會有成功的機會。那時候你就會明白無論失敗多少次都是值得的』。」

◆劉若琳（聖芳濟各書院，中四）

「首次參與採訪難免緊張、不知所措，今次實戰經驗讓我學會要在採訪前做足資料蒐集，準備好訪問題目。雖然（因為新冠肺炎疫情）只能透過視訊會議採訪，但亦令我有所裨益。本身我對體育沒有太大興趣，但透過訪問了解到石仔對體操的堅持和熱愛，那份堅持是來自夢想的力量，十分感謝他教會我如何堅持做熱愛的事。」