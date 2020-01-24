第23屆校園記者：視像訪石偉雄 由童年時光談到金牌之路 「跳馬王子」寄語校記：堅持突破樽頸

文：校記 袁咏林、藍紫珊、劉嘉泳、劉若琳

圖：資料圖片

文字整理：盧嘉程【文章經編輯刪節】

石偉雄被譽為香港的「跳馬王子」，校記於是問他如果從未接觸體操，會成為怎樣的人？石仔說：「可能會是一名普通的打工仔。」他憶述6歲時在電視節目上看到體操運動員打空翻、跳馬，覺得十分新奇，因而對體操產生興趣。之後他學習體操，9歲加入港隊受訓，多年來奔走不同國家參與集訓和比賽，平均每年只得半年時間在港，犧牲了很多學習、陪伴家人和朋友的時間，亦經歷過嚴重傷患和挫折。雖然如此，石仔從沒有後悔成為運動員，因為體操是他所愛，故縱遇挫敗也從不言棄，「（體操生涯上）我沒有遺憾，也不後悔成為職業運動員，因為這是我喜愛的事情」。

童年玩樂時間不多

13歲隻身赴湖南集訓

石仔13歲時隻身前往湖南接受一年集訓，剛抵埗時不適應當地膳食和環境，而且沒有家人或朋友陪伴，每天只得訓練——早上6時起牀，參加第一節訓練；午餐後開始第二節訓練直到黃昏；晚餐後休息，晚上9時多入睡。當時他的唯一樂趣是每晚致電回家，跟家人閒聊半小時，以解思鄉之苦，「只靠自己捱不了這麼久，需要（家人）鼓勵……最初想過放棄，但想到只是辛苦一年，之後就能回港，練練吓就熬過去了」。石仔認為，這次集訓是其體操生涯中一個里程碑，令他從「小朋友」長大成為更獨立的人，「這是我第一次獨自出外集訓一年，雖然有人看管，但很多東西都要自己處理，例如洗衫、不想吃飯堂膳食的話要想辦法解決。（內地的）教練亦嚴厲很多，做錯事必然要捱罵」。年少的他雖然失去了一年舒適的日子，但石仔憶起仍覺該次集訓經驗難忘，體操技巧又得以提升，其堅忍意志亦由此萌芽。

石仔的在學經歷跟一般莘莘學子不同，因其大部分時間都被體操佔據，每天下課後和周末都要訓練，有時更要到外地集訓，一去便是半年，其餘時間做功課，玩樂時間所剩無幾，校記追問他「會因此有遺憾嗎？」石仔表示：「沒有，我因為做運動員而跟其他同學有少許不同，但有另類的學習、得意的體驗。」他承認跟中學同學不太熟絡，但在體操港隊獲得與隊友的「兄弟情」，他們一起到外地集訓和四處征戰，多年來同甘苦、共患難，「我跟隊友由細識到大，情同兄弟，是最投契的朋友」。

家人作最強後盾

曾有一次「反對練體操」

體操路上除了有隊友並肩作戰，石仔更有家人作最強後盾，「即使我經常飛來飛去集訓，但從小到大，家人都十分諒解和支持」。不過，石仔中二時參加全國青少年體操錦標賽，在單槓項目準備做落地動作時，觀眾席間突然亮起一下閃光燈，令他分心跌倒，導致頸椎移位，需即時動手術，最後卧牀兩個月，後頸更留下一條長長的疤痕。「那是家人唯一一次反對我練體操……但是我不想白費之前的努力，不甘心，所以堅持下來。」

經過10多年刻苦訓練，2012年石仔終能代表香港出戰倫敦奧運，滿懷信心和鬥志的他背負着眾人期望，望取得佳績，卻在跳馬項目預賽時出現嚴重失誤，無緣決賽。回港後大半年，他情緒低落，「當時我抱着可以幫香港拿獎牌的心態應戰，血氣方剛又好勝，但最終在預賽已告失敗，很不開心」。自此他不再對外界提及自己的賽前目標，「對外談及目標，無形中會給自己壓力，擔心令大家有期望、但最後未能取得好成績報答大家」。

走出「失敗」低谷

兩奪亞運體操金牌

在低谷徘徊期間，教練Sergiy不斷鞭策石仔，用激將法將他拉出深淵，「（教練）說我是loser（失敗者），他想我面對問題，然後改進。當刻聽到不好受，但的確是事實」。教練的激將法果真有效，令石仔決心調整心態，反思過失，在哪裏跌倒就在哪裏「跳」起來。「2012年奧運時我比較年少氣盛，很想贏或做到最好，反而在比賽和訓練時容易忽略細節，包括動作技術和心理質素。現在我會抱平常心面對比賽，盡量做好每個動作，不要給自己太大壓力。」

終於「功夫不負有心人」，石仔在2014年仁川亞運跳馬項目歷史性為香港拿下首面亞運體操金牌，4年後又在雅加達巨港亞運同一項目成功衛冕金牌。經過多年風風雨雨後終有所成，他有深刻的體會，「當你覺得自己很努力的時候，不一定馬上有收穫，甚至會經歷很多次失敗，但重點是要堅持、繼續嘗試，才會有成功機會。當你成功了，就會知道無論失敗多少次都是值得的」。

訪問期間，校記多次問及石仔在體操路上有沒有後悔或想過放棄，他都不假思索地回答「沒有」。石仔的童年沒有太多玩樂，很多時候更是艱苦的，但他一路上無怨無悔，因為當不少年輕人對前路還茫然不知方向的時候，他已捉緊夢想，並幸運地能夠把它實踐出來。石仔與校記分享其信念：「無論遇到什麼困難，只要堅持、突破樽頸位，就會有很大成功感和滿足感。」

◆石偉雄檔案

香港體操運動員，有「 王子」之稱。6歲開始學習體操，9歲加入港隊受訓，曾代表香港出戰多項國際比賽，包括2012年倫敦奧運、2014年仁川亞運和2018年雅加達巨港亞運等。兩次奪得亞運跳馬金牌，成為香港史上首名亞運體操金牌得主，三度當選香港傑出運動員。