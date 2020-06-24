教局推廣中華名句 蔡若蓮：無關政治事件

選出40句 巴士港鐵宣傳

「中華經典名句」推廣計劃今年初開始籌備。中華經典名句工作小組召集人、中學校長招祥麒稱，計劃最初蒐羅200則名句，其後交由前線教師及校長組成的工作小組投票，選出40則向中小學、公眾推廣（見表）。蔡若蓮稱，計劃提供的名句「釋義與應用」按中小學程度分別設計，小學方面深入淺出，理解及實踐部分為多；中學版本則「以句帶篇，以篇帶書」，甚至會作主題式閱讀。

被問及是否因反修例風波而把計劃推廣至社會，蔡若蓮否認，稱過往亦有類似語文學習、文學文化傳承的活動，今年湊巧是推廣經典名句，而相關活動亦一直沿用一樣的六大主題，並非針對特定社會事件，認為多年前的說話，至今仍然受用，「並非就着今天情况挖回以前的說話」。

招祥麒把經典名句比喻為白開水，稱社會充斥紅酒、啤酒、汽水等飲品，名句則如白開水一般，涓涓細流，初嘗感淡而無味，細味才知對人有益，認為活動與政治事件無關，但如有助緩和社會問題，是一個「獎賞」。

蔡若蓮認為，記着某句名言，面對困惑或人生抉擇時，名句就會如明燈一樣，希望學生可得益於中華文化智慧，面對現時社會氛圍及資訊衝擊時，做到「不惑」。她寄語學生「仁者不憂；知者不惑；勇者不懼」，認為社會現時有不同意見，香港為多元社會，盼學生可問心無愧，在是非面前作判斷，並對自己的精神修養、價值有自信，要時時刻刻提醒自己追求至善，面對來自四方八面的意見時，這些名句可即時助自己判斷。

引「和而不同」籲尊重多元

至於現時政治事件下，校園內校方及學生亦有衝突，哪句名句可勉勵師生平衡其關係？蔡若蓮引用「君子和而不同，小人同而不和」，認為每人也是獨立，但獨立建基於尊重及和諧，「你中有我、我中有你」，希望可在多元社會中和諧共處。