「不僱少數裔可理解」 中小企普遍認同 平機促加強少數裔實習 設就業配對平台

平機會委託浸大青年研究實踐中心的研究小組做研究，於去年3月至今年3月以問卷、電話訪問及訪談方式，訪問逾900名中四至中六學生及逾400名僱主，發現少數族裔遇到的就業障礙包括中文讀寫能力、資訊不充分等，超過三成半僱主稱招聘廣告只使用中文。平機會行政總監（營運）朱崇文稱，少數族裔同樣可勝任某部分工作，但因廣告以中文刊登，或只刊於中文報章，他們無從得知，可見職場出現間接歧視。

學者：中小企人手有限 聘請意欲細

研究亦發現，就此描述「不聘用在本地受教育的少數族裔人士，是可以理解的」，中小企較大企業傾向認同。浸大社會工作系講師陳炳坤解釋，大企業可仔細分工，其他同事可填補少數族裔僱員中文讀寫方面差距；但中小企個別員工若不懂中文，人手調動有限，聘請意欲減少。

平機會政策、研究及培訓專責小組副召集人利哲宏建議，本港課程應助學生「走想走的路」，學校的生涯規劃工作亦不應「一刀切」，要因應學生調整，助學生了解志向，並提供適切支援。