教局致幼園通函：面見勿考知識技能

教育局去年在通函稱，幼稚園為收生而設的面見，「不應要求兒童回答和進行超出其年齡層在智能、體能及情緒發展等方面的活動」。今年局方在該句前加上「不應要求兒童回答需要技能或知識才能解答的問題」。

幼園稱不影響：一向不考學術

荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲稱，一向都不會問學術題，「他們只是2歲、3歲幼兒，問都無意思」。林翠玲稱，申請K1幼兒會於家長陪同下見教師，校方會放不同水果在幼兒面前，問道「喜不喜歡吃水果？有沒有買水果吃？」從中了解幼兒家庭生活、親子關係，有幼兒答「會同（工人）姐姐去」，便反映其父母平日較少親自照顧。她稱，上述面試模式已沿用多年，沒有計劃改變。

聊天問水果玩耍 從中觀察

香港培道小學（幼稚園部）校長陳敏儀亦稱不會考學術題。她稱，幼兒會於家長陪伴下與教師聊天，「放幾個教具在他眼前，問喜歡什麼水果等問題」，以水果為切入，因水果較常見。陳敏儀稱，主要觀察幼兒與老師傾談、交流，「如果幼兒是慢熱，會爭少少，因老師掌握不到對答」。她稱，每年約11月底面見幼兒，今年未知疫情影響，會於8月公布收生安排。

香港中國婦女會幼稚園校長廖海艷指出，3歲兒童可因出生月份較早、有讀學前預備班（N班）等因素，令成長差異較大，故該校招收K1學生時，不會問兒童有關水果、顏色名稱等背誦類題目，局方更新招生安排不影響學校。她又說，面見時會讓兒童與家長，或其他申請入學的小朋友一起玩玩具，校方從中觀察小孩的社交、語言等能力。

擬2021入學 9至11月申註冊證

教育局指出，若家長擬為子女申請在2021/22學年入讀參加幼稚園計劃學校的K1，需於今年9至11月期間向教育局申請「幼稚園入學註冊證」，局方將於9月或之前公布詳情。各間幼稚園可按校本收生，並在12月18日前通知家長其子女K1學位的申請結果（見圖）。