上學年226校園欺凌 5年新高 學生復課壓力大 社工憂學校重課業減輔導

小學個案5年增近半

教育局月前於立法會特別財委會回覆議員書面問題時指出，過去5學年每年校園欺凌個案維持200多宗（見表），2018/19學年分別有113宗小學及中學生校園欺凌個案。教育局指出，為學校提供教材、宣傳物品等，提升學生的反欺凌意識，亦有計劃讓學校互相分享資訊及經驗，冀減少欺凌事件，相關計劃本學年開支約7600萬元。

社工：昔赴校演講 今變工作紙

不少學校復課後忙於追趕課程，資深社工溫立文指出，現時學校精力在於追功課、關注考試，或犧牲輔導時間，以往他會到校辦講座，向學生講解欺凌相關資訊，近來要轉以工作紙或短片推廣。他又說，復課後學生要追功課、適應校園生活等，心理壓力較大，有人可能欺凌同學以發泄情緒。他建議，教師除關心學生學業，亦可多留意他們身心健康。

學生投訴網絡欺凌 教師稱無力查

教育局數字亦顯示，2017/18及2018/19學年分別有54及50宗網絡欺凌個案。溫立文說，近年社交媒體愈趨流行，網絡欺凌更加普遍。他稱，在校被欺凌學生「不上學就沒事」，但轉到網上，學生可能全日被「狙擊」，而且被欺凌學生可能在遭欺負時，學習欺凌者使用社交網絡、改圖等手法，繼而利用它們欺凌他人。他說，曾有學生反映就網絡欺凌向教師求助，但對方稱欺凌非在校發生，對此「無能為力」，亦有教師稱沒有調查網上事件的能力。

溫說，受害學生多數先尋求朋友協助，他建議學校營造關愛校園文化，推動「學生大使」計劃，讓學生遭欺凌時獲同儕幫助，學校亦要正面面對校園欺凌問題，包括網絡欺凌，不應「龜縮」處理。家長則可留意子女情緒，多了解其社交、心情等，讓子女明白有人願聆聽其心聲、支持他們。