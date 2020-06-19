實驗室泄化學物 藍田聖保祿疏散百師生

事發於昨日早上8時44分，藍田聖保祿中學發生化學品泄漏事故，有職員發現實驗室內一樽化學品有煙冒出，報警求助。消防派出危害物質事故支援隊及多輛消防車到場處理，逾百名女生及教職員疏散到校內操場暫避。至早上近10時，校內女生陸續返回課室。現場消息指出，上址實驗室內一支化學品溴懷疑泄漏，及釋出刺鼻氣體。

藍田聖保祿中學陳姓助理校長表示，因新冠病毒疫情關係已長時間沒上實驗課，昨早實驗室助理把部分化學廢料放入實驗室通風櫃時，發現其中一支化學品出現輕微泄漏，遂通知消防處求助，其間環保署等部門亦有到場了解，當局事後已把約兩桶化學廢料密封帶走。

陳校長稱，校方早前已預約物料公司協助處理化學廢料，惟日期延至7月底，實驗室助理昨早提前處理該批化學廢料，事件中2樓學生需疏散，沒有學生不適。

溴強氧化劑 吸入可奪命

浸會大學化學系講師何觀陞表示，溴是實驗室常見化學品，中學高中化學科的有機化學實驗中，會利用溴水做實驗。何指出日常中溴會變成氣體釋出，但由於溴是強氧化劑，因此對人體有害，輕則令皮膚有化學燒傷，若吸入人體會刺激呼吸系統，嚴重會引發氣管發炎甚至死亡。對於是次事故，何指出一般實驗室以玻璃樽盛載化學品，事件疑因樽身損毁或老化出現裂痕引致。