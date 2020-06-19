學生校內唱《榮光》捱批 英華校長辭職：與近日事件無關

5月請辭留任至明年8月

2011年出任英華校長的鄭鈞傑昨證實已請辭，他昨向本報稱，去年學校200周年校慶後，有感「我在校其中一個很重要的mission（任務）已完結」，遂反思日後學校、人生如何走，想到照顧在外家人，亦考慮兒子升學，故希望赴加拿大一同生活。他稱，未即時離任是考慮到英華小學新校長今年上任，不希望中小學同時換校長，添學校負擔，故決定留至2021年8月，有足夠時間交接才離開。

多方促懲處唱政治歌學生

鄭：按訓輔機制跟進 無補充

至於離任與近一年反修例爭議、近日學校政治爭議有否關係，鄭鈞傑稱「完全沒有關係，其實一早已做了決定，是我家庭去年的決定」，強調沒有人向他添壓力。他稱，未決定在加拿大生活詳情，「人生有很多不同可能，當地都有很多（英華）校友」，笑言「他們都等緊我過去」。

教育局長楊潤雄上周致函學校，促勸止學生罷課或在校叫口號、唱有政治信息的歌曲等，屢勸不改便應懲處。英華生在校唱政治歌曲的片段近日於網上流傳，前特首梁振英在facebook貼文促學校徹查、嚴懲、開除學生學籍。鄭鈞傑昨稱，會按校本訓輔機制了解及嚴肅跟進，現階段沒有補充。

校方於校網張貼聲明，稱某些同學於6月15日在校園內的行為及做法，校方不認同，稱一直秉持政治中立的原則，重申反對任何鼓吹「港獨」的口號和言論。「英華本土」同學Jerry（化名）稱，據知校長昨日向全校老師交代辭職一事，對此感驚訝。