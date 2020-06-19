女拔指人手剩不續約 爆眼通識科教師請辭

校方：按計劃取消中三通識科

楊子俊facebook稱，今年是他第八年教書，亦是他在女拔的第四年。校方今年3月正式通知他不會續約，任期將於8月31日完結。他稱，不獲續約的原因為學校將按計劃，來年完全取消中三級的通識科，通識科組的人手將會過剩，而他是在通識科組內在校年資最短的其中一個。

楊子俊引述校長靳麗娟稱，上述為真實而合理的原因，認為楊子俊可坦誠公開。他其後於中學復課後向校方請辭，將於7月提前離職，並得到校方同意。

中學概覽2019/20：女拔下學年初中有通識科

據《中學概覽2019/20》，拔萃女書院下學年初中仍擬開設以英文教學的通識教育。

本報昨向楊子俊查詢，他表示現時心情已平復，加上辭職「策劃已久」，昨晚以電郵向學生交代，今日亦將會面對面與學生解釋。楊子俊近月多於媒體曝光，亦有網民曾發起一人一信向教育局及學校投訴他，但他稱校方並沒有向他施壓，認為自己參與社運及其身分確實影響學校不同持份者，認為自己離職可減低對他們的影響。另外，因為7月望幫助籌辦中學生集會，但學校工作量多，加上參與社會運動有時難以兼顧教學工作，不希望加重同事負擔，故提前離職。

至於未來去向，他稱以現時的政治環境和他眼睛的情况，短期不會參與教學工作，直至被打壓的學界甚至通識科教師有一個較理想環境教學前，暫不再執教鞭，現會專注籌辦集會及支援在囚人士，並尋找自己於社運中的定位。