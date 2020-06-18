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2020年6月18日星期四
通通識 第657期
教局本周發國歌法指引官方教材 教聯會冀信任學校 葉建源籲勿加強監察
中學校長會主席：小學生已掌握國歌知識
港區國安法
時事議題：港區國安法爭議
時事議題：港區國安法爭議（續）
時事議題：答題指引
拆解文憑試：2020通識DSE 出題特點
概念解碼：公眾利益
觀點與角度：本地農業應重新發展？
生活看通識：咖啡
時事議題：港區國安法爭議（續）
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【明報專訊】◆爭議五：影響人權及自由？
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教局本周發國歌法指引官方教材 教聯會冀信任學校 葉建源籲勿加強監察
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港區國安法
時事議題：港區國安法爭議
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拆解文憑試：2020通識DSE 出題特點
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生活看通識：咖啡
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中學校長會主席：小學生已掌握國歌知識
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