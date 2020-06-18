中學校長會主席：小學生已掌握國歌知識

小學常識科教國旗國徽特徵

本報翻查部分小學常識課本，其中由教育出版社有限公司出版的第三版《今日常識新領域》，二年級第4冊「認識中國」中，教導學生需了解國旗、國徽的特徵，升旗禮及奏國歌的注意事項，指出國旗、國徽、國歌代表國家，需要尊重；培生香港出版的《朗文活學常識》二年級課本亦有提及學生觀看升旗儀式時應立正、面向國旗、唱國歌、表示敬意。

至於小學音樂科，由英利音樂有限公司出版的《新小學音樂》2012年初版，小一至六年級上學期課本尾頁均印有國歌曲譜、歌詞及其普通話拼音；由培生教育出版亞洲有限公司出版的《朗文音樂》三年級上學期課本，其中一個單元「歌聲耀中華」則有教授國歌，課本要求學生一起肅立聆聽國歌，然後談及歌曲速度及節奏特點，亦設提問「我們會在哪些場合聽到或演唱國歌？奏國歌有什麼意義？」

中學方面，中學校長會主席鄧振強稱，一般中學生於小學已掌握國歌、國旗知識，「升中一的小學生已識唱國歌、（了解）國旗的意義，從知識層面來說，學生基本上已完全學會」。樂道中學校長蔡康年稱，目前將國情教育滲入初中通識科，結合坊間課本及校本教材授課，涉獵國旗、國徽、國歌等內容，教導學生正確的價值觀，之後會視乎教育局通告的實質內容，再作配合。