教局本周發國歌法指引官方教材 教聯會冀信任學校 葉建源籲勿加強監察

教聯會籲當局羅列3基本資訊

教聯會主席黃錦良期望教育局指引應有三項基本資訊，包括何謂唱國歌時應有的禮儀、國歌的歷史由來及其意義、如何唱及在哪些科目教授相關內容。除此之外，坊間不少人憂慮國歌法的刑罰，故局方需清晰指出學校什麼情况下應如何處理，以及可得到什麼支援，「校內播國歌時，有同學播港獨歌曲，學校要如何處理？校方又可以做到什麼程度？」同時，他盼望當局容讓學校於符合指引要求下按校本推行，信任學校。

教育界議員葉建源說，相信指引主要講述國歌法的內容，指引發放後，當局應信任學校，學校一直亦有推行有關教學工作，相信有經驗處理。

根據教育局網站提供的國旗、國歌及區旗教材，國歌部分講述國歌的由來、歌詞及樂曲特點，未有提及奏唱國歌時學生應有態度及行為；而教育局就展示國旗及區旗的通告只建議學校在如國慶日及畢業禮等升掛國旗及區旗，現時各校多按校本情况舉行升旗禮。

曾有學生拒站立 校長稱要了解想法

樂道中學校長蔡康年稱該校每年有3次升旗儀式，包括9月開學禮、10月國慶及7月結業禮。他說，本學年其中一次升旗禮時，有數名學生沒有站立等，老師事後與他們溝通，了解他們背後不合作行動的想法，「校方希望了解情况，不是一來就處分」。

他說學校有責任教學生尊重國家，且要讓他們心底明白「行為是一個表象，他們內心、心態更重要，不是學生表面行為配合就代表認同」。他說今年6月初舉行的中六畢業禮有奏國歌環節，過程順利。

中學校長：做錯就報警非校方立場

有中學校長稱，學校曾嘗試在每個上課循環周升一次旗，近年改依教育局建議日子升旗，但本學年因社會充斥矛盾，為避免引起校內矛盾及外人騷擾，改以中央廣播及影片升旗、播國歌。該校長又說，在國歌法下如有學生不合作，學校要教育及梳理學生情緒，學校是讓學生學習及容許犯錯的地方，「正正要撞下板，才知什麼可做不可做，一埋位就話要執行國歌法，做錯就報警，不是學校的立場」。

秀茂坪天主教小學校長葉春燕稱，以往每月早會及特別日子如國慶前後均會升旗，學生會敬禮、唱國歌，即使去年有社會事件，有家長表示擔憂，學校仍有升旗，並向家長解釋升旗禮內容，認為學校公開透明，家長會理解。她說，小一生不習慣眾人突然嚴肅，起初面對升旗會笑，但經教導也會明白。她說國歌法生效後，需做得更仔細及慎重，學校一直秉持中立，「不會特意加鹽加醬油，他朝就算學生認不認同，都會盡學校責任教導事實」。