教育
語文同樂 第453期

神回覆：扭轉說錯話的窘境

【明報專訊】日常聊天時我們不免會碰到說錯話的尷尬場面，輕則只是冷場一陣子；重則損害自己形象，惹來別人不快。說了出口的話，就像潑了出去的水，懊惱不已的你可以參考以下例子，扭轉窘境。

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