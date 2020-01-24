DSE考生減 報內地校反升14％

【明報專訊】本港中學文憑試（DSE）考生可經「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」（下稱計劃）報讀內地院校。負責機構昨公布今年有3993人報名，按年升約14%，人數創8年新高。機構引述有家長反映去年反修例示威，本港大學有嚴重衝突，認為本港不是好的學習環境，故讓子女到內地升學；又表示新冠疫情蔓延全球，對學生到內地升學意願「沒什麼影響」。
機構稱有家長被院校反修例衝突嚇怕
應屆DSE報考人數下跌約6%，但透過計劃報讀內地院校人數不跌反升。負責計劃的中國教育留學交流（香港）中心指出，今年有3993人報名，較去年升14%，而報名人數佔DSE報考人數7.6%，比例是計劃推行以來的新高。據中心統計，最多人將中山大學放首志願，其次是暨南大學及復旦大學。
中國教育留學交流（香港）中心主任鞏萬接受本報查詢時稱，有家長查詢內地升學時反映在反修例示威中，有院校出現嚴重暴力衝突，認為本港環境不適合學習，故考慮讓子女到內地、在較寧靜的環境升學。另外新冠疫情年初在內地爆發，鞏萬說接獲的查詢中，沒人反映擔心內地疫情。他認為全球皆有疫情，料對學生到內地升學意願影響不大。他說，曾是疫情重災區的湖北省，今年報讀當地大學的港生人數增加半成。
報讀者見抖音盛行 想回內地發展
楊同學已報讀廣州的大學，有意修讀傳播學科。他說，抖音等社交媒體在內地盛行，他有意在大學畢業後在內地投身相關行業，故選擇到內地升學。
今年熱門學科與去年相若，金融、醫學、工程學科最受港生歡迎。鞏萬說，今年報讀內地中醫學系課程的港生人數，是9年來首次下跌，比去年少約三分之一，至200多人。他說本港中醫就業市場接近飽和，學生考慮到就業前景，或影響報讀意欲。