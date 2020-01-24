DSE考生減 報內地校反升14％

機構稱有家長被院校反修例衝突嚇怕

應屆DSE報考人數下跌約6%，但透過計劃報讀內地院校人數不跌反升。負責計劃的中國教育留學交流（香港）中心指出，今年有3993人報名，較去年升14%，而報名人數佔DSE報考人數7.6%，比例是計劃推行以來的新高。據中心統計，最多人將中山大學放首志願，其次是暨南大學及復旦大學。

中國教育留學交流（香港）中心主任鞏萬接受本報查詢時稱，有家長查詢內地升學時反映在反修例示威中，有院校出現嚴重暴力衝突，認為本港環境不適合學習，故考慮讓子女到內地、在較寧靜的環境升學。另外新冠疫情年初在內地爆發，鞏萬說接獲的查詢中，沒人反映擔心內地疫情。他認為全球皆有疫情，料對學生到內地升學意願影響不大。他說，曾是疫情重災區的湖北省，今年報讀當地大學的港生人數增加半成。

報讀者見抖音盛行 想回內地發展

楊同學已報讀廣州的大學，有意修讀傳播學科。他說，抖音等社交媒體在內地盛行，他有意在大學畢業後在內地投身相關行業，故選擇到內地升學。

今年熱門學科與去年相若，金融、醫學、工程學科最受港生歡迎。鞏萬說，今年報讀內地中醫學系課程的港生人數，是9年來首次下跌，比去年少約三分之一，至200多人。他說本港中醫就業市場接近飽和，學生考慮到就業前景，或影響報讀意欲。