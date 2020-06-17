教局就社會事件再發通告 促加強訓輔 中學須申報助學生「回正軌」措施

要求為被捕學生定長期訓輔計劃

教育局昨以「關顧學生 重回正軌」為題去信中學，稱學校傳授知識外，更有責任培育學生的品德，「面對行為甚至價值觀有偏差的學生，學校有責任加強工作，匡扶他們建立正面思維及良好的品格和行為」。教育局稱，對於有學生被捕或被控的學校，教職員應及早為每名相關學生制定個人化的長期訓輔計劃，加強教導他們正確的價值觀、正面思維、與人相處應有的態度等。局方亦提及，個別司法程序尚未完結，學校擬訂學生支援行動計劃和跟進工作時，不宜與有關學生討論證供或如何處理訴訟。

部分學校需達到的「指標」包括加強教師培訓，增進他們調解及處理衝突技巧等；加強學生德育及個人成長教育。學校需就每項申明會否跟進，於表格簡述是「計劃中」或「已實施」的措施。

葉建源批只為指出學校做不夠

中學校長會主席鄧振強認為，就個人化跟進方案方面，學校一直有相關經驗，但「學校就持續社會事件的跟進支援計劃」，是全新並且屬全校層面的系統跟進支援，牽涉範疇眾多，規模相當龐大，只憑通告及表格，相信學界、包括有經驗的校長如他本人，填寫表格時亦會有困難及疑問，「教育局應該詳細說明期望我們怎樣填、填什麼具體情况，教育局會如何提供支援、下一階段如何跟進，這些問題都未解決」。他認為當局應與教育界多溝通，如舉行說明會解釋有關措施。

教育界立法會議員葉建源認為，學校在社會對立、撕裂的困難情况下，仍很努力教育學生，背後做了很多工作，但教育局似乎不知前線所面對的難處，冷冰冰地要求學校以一份文件呈報、「交數」，「可能是想學校做成怎樣，得個知字，但更大可能是用來指出學校哪方面做得不足夠」。