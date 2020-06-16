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2020年6月16日星期二
明路—生涯規劃 第93期
中三至五跨境生復課 關口混亂校巴遲開
幼園魔術表演 迎K3復課
疫下單方改安排 補習興趣班投訴增逾倍
各行各業：婚禮策劃平台 融合VR疫中求勝
各行各業：自辦婚禮見商機 冷水化創業動力
職業潛力圖：殯儀的聯想
Dr DSE：擔心補習嘥錢
生涯手記：回復「正常」
規劃情報：逾3400港生報台灣學士 增六成半
規劃情報：港大辦環球工程與商業課程
規劃情報：人才配對平台助大學生求職
職業潛力圖：殯儀的聯想
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【明報專訊】親人離世，親友家屬沉浸在悲傷的氛圍中，舉行葬禮的手續多且繁複，需要靠殯儀行業中各個崗位協助。
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中三至五跨境生復課 關口混亂校巴遲開
幼園魔術表演 迎K3復課
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