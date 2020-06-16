疫下單方改安排 補習興趣班投訴增逾倍

消委籲勿以合約條款做「擋箭牌」

消委會引述個案，家長陳先生為女兒報讀學費共7200元的48節拉丁舞課程，因疫情安排家長「二選一」看網上直播授課；或可預先報名後如常回校，因課室最多容納6人。陳先生稱，不願冒險帶女兒回校，另一方面又擔心直播課程欠缺導師親身指導，家中空間及設施亦有限，憂狹窄環境下透過視像練習或容易受傷，不接納兩選擇。公司原定按規定扣除有關課堂，消委會介入後，同意免費延長課程。

轉網上教學照扣堂拒退款 消委介入後讓步

另一名家長梁太為兒子報讀K3英文拼音課程，學費9100元，3月獲通知轉網上教學，拒絕退款。梁太稱，購買較貴課程原意讓兒子獲外籍教師90分鐘親身授以拼音技巧，面對面交流，非隔着屏幕上課。經消委會與公司多番商討，公司終同意退款。

消委會表示，這類課程學費一般不便宜，轉以網上授課，或削弱師生互動，學生亦未必具備所需電腦及網上器材，故改變課堂安排前，須確保課堂內容、授課時間及師資等均與原定的實體教學效果相符，並與學生及家長保持良好溝通。