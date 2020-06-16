中三至五跨境生復課 關口混亂校巴遲開

首日1546人上學 佔登記人數86%

政府新聞處昨發放影片，跨境生到港方口岸時，要填健康申報表、接受體溫監察。過關後，學生要搭校巴前往學校，有隨車保母在口岸巴士站舉起寫有校名的牌子，跨境生按所屬校巴上車。元朗商會中學校長丘志良說，原預計14名跨境生昨早7時抵港上校巴，但過關人流多，加上口岸人員要檢查學生核酸檢測結果證明、健康申報表等文件，令學生延誤到港，落馬洲開出的校巴遲40分鐘出發，終仍趕及上課前抵校。

需提早出門過關 多人舉牌難找所屬保母

該校中三跨境生黃同學昨經深圳灣口岸抵港，她說早上數百名學生在深方口岸輪候過關。而抵港後學生須在口岸巴士站乘搭所屬校巴，但她說人多情况混亂，「保母舉着不同的牌子，但不知自己的保母在哪裏」。她說，為搭校巴要提早出門過關，但深圳清早未有巴士前往口岸，唯有轉搭的士。

深圳當局要求，跨境生前往深方口岸通關時，須持有7日內的核酸檢測陰性結果證明。丘志良說，據其了解學生在深圳花約70元就能做相關檢測，暫沒學生向校方反映未能負擔。而跨境生放學會留校午膳，之後乘校巴離開，其學校為跨境生準備飯盒，費用由學生自付，每日30多元。至於校巴，丘說該校與同區學校「併車」，每人每日來回車費約80元。教育局早前稱會為跨境生提供特別交通費用津貼，資助額為校巴車費與平時一般公共交通工具費用的差額。

教局：多學生未預先填妥資料 需時熟習

教育局回覆查詢稱，據學校匯報概况，不少經深圳福田口岸的學生未按指示預先填妥內地所需資料，因而出現延誤，影響校巴開出及抵校時間，然而有關學生首天以新跨境安排上學，需時熟習屬預期之內，相信學生熟習相關安排後，日後上學情况會逐步暢順。