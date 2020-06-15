撤題風波 教師曾力挽：改變社會非一時三刻

明報記者 黃焯謙

上月中DSE歷史科考試完結當日，試題爭議在網上急速發酵。張往當晚發起WhatsApp群組讓同科教師討論事件，最終過百人參與。他冀透過教師討論，加強公眾對歷史科理解，「若我們（教師）純粹說『我是專業，所以你講的一定是錯』，這不是尊重意見、批評的做法」。他們連續數日搜尋資料，遠至會考高考年代的試題、外國例子等，「單憑個人沒可能找到這麼多資料」，亦有教師深夜致電分享看法，希望證明涉事試題並無不妥。

同行勸勿高調受訪 「不發聲如何向學生交代」

要讓社會理解歷史科，教師還需走到公眾面前解釋。張往說，經過反修例事件，教師私下發表的言論都會遭人投訴、「做文章」，何况公開表達。今次事件，教師朋友亦有勸他要小心，提醒若常接受傳媒訪問，或遭人針對。張往說自己都感到壓力，他認為倘其意見有理據，即可公開讓人知道，不應因此尷尬或有不必要顧慮，「當（教育界）全部人不發聲，我們如何向學生交代？」

「敏感的事正值得討論」

了解史事不同觀點 讀史之趣

張往多次接受傳媒訪問，又在報章撰文。張往說自己學生雖沒宣之於口，但有在社交網站分享相關新聞，知道他們同樣關注。張往事後亦向學生表達，事件縱引起不同意見，他仍會繼續按專業、不會「避踩紅線」授課，望學生安心。他稱「所謂敏感的事正是值得討論的課題」，了解涉不同觀點的史事，是學習歷史有趣之處。有人提出為安全計，教師只跟教科書講課，但張往認為，背誦史料非歷史科原意，最重要訓練學生獨立思考，反省歷史，洞察當中教訓。

受事件波及的學生有教師安慰，受打擊的教師從何得慰藉？張往說，教師對取消試題固然失望，認為當局不尊重前線教師聲音。雖然不少歷史科教師努力為涉事試題抱不平，但他承認「沒人樂觀覺得做了事就足以改變決定」。他說不奢望單憑一人之力能扭轉局面，當局決定亦非他可以掌控，他唯有確保其所想所做忠於信念，免令自己後悔，這也是他在大學讀印度國父聖雄甘地事迹時學會的事。

盼年輕人多讀歷史 免過分悲觀樂觀

不少年輕人對社會現况感失望，有人盼翻開歷史，為未來尋找答案。張往說「歷史沒有定論或絕對標準答案」，歷史亦不一定教人樂觀，當中有很多人們不願再發生的事，但年輕人或能從歷史中明白，面對難題非這代人獨有處境，達至理想社會亦非易事，需長時間付出，「多了解歷史，使人不會過分樂觀或悲觀，這樣對年輕人思考現在和未來會較健康」，「若你太想短時間爭取成果，接受不到忍耐或投入長時間付出，會產生很多悲劇或不願見的情况」。