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2020年6月12日星期五
智叻中文Smarties' 第438期
明專增翻譯科技學士課程 結合翻譯電腦技術 DSE滿14分派3萬獎學金
嶺大研究：貌美貌醜者網上銷售業績更佳
理大民主牆「和理貼」 校方貼黑紙遮「獨立」字眼
第23屆校園記者：疫下VR遊明報 校記遙距取經 老總：保持好奇心 四處皆題材
採訪工作坊 網媒創辦人：「已fact check」未必可信
攝影工作坊 攝記：遠中近鏡拍攝 缺一不可
傳媒素養工作坊 學者：每篇報道 背後有框架
試題人間：微笑以對？ 不了
試題人間：文學創作 對往事釋懷——陳諾諺
潮看文史：好（hou3） 色（sik7）
破讀日常：船沉沒時
閱讀篇章：牛缺之戒
閱讀篇章：實戰篇
言外言：經驗與時宜
閱讀篇章：參考答案
卷二練筆．感知擴張：「多感官描寫」與「通感」
卷二練筆．參考答案：
小誌美學：愛在疫病蔓延時
文學十三邀：延續香港文學成果
作戰攻略：2020 DSE中文科的啟示．卷三綜合能力／聆聽之直接與間接
周圍「中」：消暑妙計
周圍「中」：古人只能樹下乘涼？
時事中文：內地再現假奶粉
答案
大人物小小事：靠藝術擺脫傷痛
講故事：退一步海闊天空
創意聊天室：友誼萬歲
答案
【明報專訊】■閱讀理解
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周圍「中」：古人只能樹下乘涼？
時事中文：內地再現假奶粉
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講故事：退一步海闊天空
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