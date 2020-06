傳媒素養工作坊 學者：每篇報道 背後有框架

緊記媒體各有局限

有校記問:「如何可以不被媒體框架影響?」傅景華說:「在求學階段開始了解媒體運作、培養傳媒素養非常重要,當學生明白媒體的運作、知道新聞是如何生產的,便能知道更多媒體的局限,以及學習分析不同媒體的內容。」他建議校記在閱報時記着自己只在看框架內的內容,若想更全面了解事情,宜多看不同媒體的報道,以及增強學識,增加理解新聞的本錢。

■校記感想

黎凱盈(德貞女子中學,中四)

「傅景華提到新聞九大基本原則(出自書籍The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect),包括『新聞必須真確,要報道事實的真相』等,是每個記者均須堅守的規則,對於我這名校園記者也不例外。他的講解提醒我撰稿時要小心,以新聞原則作報道指標,別讓不準確的新聞流出。」