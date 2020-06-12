傳媒素養工作坊 學者：每篇報道 背後有框架

【明報專訊】曾任記者的香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華，在傳媒素養工作坊中指出，每篇報道背後都有一個框架，媒體只呈現想讓讀者知道的內容，而非事實的全部，「媒體較常使用集中報道衝突場面的對立框架，因為衝突場面較易吸引讀者」。他續稱，選舉新聞屬典型例子，傳媒最常報道不同候選人的票數、得票百分比差距，看誰贏誰輸，以及各候選人的策略、公布結果時的反應等。他認為，辯論框架最能協助社會討論問題，如報道候選人的政綱，將雙方觀點放在同一平台上討論，惟辯論框架對讀者理解時事的能力要求較高，且相對缺乏趣味，故較少在媒體出現。
緊記媒體各有局限
有校記問：「如何可以不被媒體框架影響？」傅景華說：「在求學階段開始了解媒體運作、培養傳媒素養非常重要，當學生明白媒體的運作、知道新聞是如何生產的，便能知道更多媒體的局限，以及學習分析不同媒體的內容。」他建議校記在閱報時記着自己只在看框架內的內容，若想更全面了解事情，宜多看不同媒體的報道，以及增強學識，增加理解新聞的本錢。
■校記感想
黎凱盈（德貞女子中學，中四）
「傅景華提到新聞九大基本原則（出自書籍The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect），包括『新聞必須真確，要報道事實的真相』等，是每個記者均須堅守的規則，對於我這名校園記者也不例外。他的講解提醒我撰稿時要小心，以新聞原則作報道指標，別讓不準確的新聞流出。」