攝影工作坊 攝記：遠中近鏡拍攝 缺一不可

鍾家銘提醒校記，在新聞拍攝中，「wide（遠）、中、tight shot（近鏡）」是基本元素，缺一不可。他憶述有一次拍攝車禍現場，要用影像交代地點、時間、人物、情况，當時他拍了整個環境的畫面，讓觀眾能宏觀地得知意外發生的地點、四周環境，然後把鏡頭拉近一點，拍攝損毁的巴士車頭、地面的玻璃等，最後拍攝特寫鏡頭，如散落滿地的零件和乘客物品。他說畫面愈豐富，剪接影片時愈容易處理，觀眾也更容易掌握新聞內容。

現場「第三者」身分重要

有校記問若受訪者拒絕上鏡怎麼辦？鍾家銘稱「一個拒絕，便問另一個，問到有才可以完成工作」。有校記則問到記者在事發現場屬「第三者」角度，會否有無力感？他表示：「因人而異，例如在意外現場看見很多人死傷，也會感到無力，因為自己無法阻止。」他欣賞校記用「第三者」字眼，稱這身分對記者很重要，若記者在工作過程中參與事件，會遭質疑是否專業。

■校記感想

張同心（拔萃女書院，中四）

「曾在學校參與校園電視台拍攝工作，故對攝影工作坊很感興趣。平日拍攝的內容以靜態為主，可以後期製作，這次講者提及很多需要即時應變的情况，令我印象十分深刻和期待之後有機會實地採訪。」