採訪工作坊 網媒創辦人：「已fact check」未必可信

「新聞報道跟網上消息的最大分別，是後者的消息來源不明，市民難以核實。」梁美寶表示，當記者在網上發現來源不明的消息，必會先查證事實，才決定是否跟進及撰寫報道。她以2003年時任財政司長梁錦松「偷步買車」一事為例，有記者收到梁疑在政府增加汽車首次登記稅前買車的消息後，分別向梁錦松、報料人、官方機構等核實事件，如直接請梁錦松回應、向車行了解梁錦松夫婦買車時的情况等，才作報道。

適時問「專家」 親身弄清事實

「（記者）當然不可能懂得全部事情，但可以向（不同）資料來源求證。」梁美寶以今年2月漁護署表示有新冠肺炎患者的狗的口腔及鼻腔樣本對病毒測試呈弱陽性一事為例，當時有報道稱狗「確診」。她指出，不可單靠口鼻樣本的測試結果呈弱陽性便斷言動物確診，《香港動物報》記者於是訪問中大呼吸系統科講座教授許樹昌，許樹昌指出，若要知道狗是否確診，血液檢測才最準確。

■校記感想

陳樂瑤（瑪利諾神父教會學校，中三）

「梁美寶提到不同fact check的方法，最令我驚訝的是查冊。之前我不知道可以在土地註冊處查核住所資料，如誰是業主等。然而查冊要付費，她多次提醒校記若要查冊，緊記先問准父母。」