第23屆校園記者：疫下VR遊明報 校記遙距取經 老總：保持好奇心 四處皆題材

第23屆《明報》校園記者計劃的「明報旅行團」透過以VR技術拍攝的短片，讓校記在網上「參觀」編輯部、資料室、印刷房等，他們可用滑鼠點擊移動畫面，360度全景觀看，恍如親歷其境。

兩個「i」助選取新聞

看完報紙製作流程，《明報》總編輯陳錦強在熒光幕前與校記實時對談。對於以什麼原則決定報章頭條，陳錦強表示每間報館重視的方向不同，「《明報》（追求）不偏不倚、中立，並經常以兩個『i』選擇新聞——important（重要）和interesting（有趣）。若兩者不能兼得，便先選重要的新聞」。他又提到編輯部每天主要開會4次，涉及記者人手安排、社評題材、頭版及各版面內容、標題和相片等的討論，「若晚上沒有很大的新聞發生，主要版面的新聞在下午約5時（的編前會）基本上已確定了」。

有校記向陳錦強請教如何在日常生活中尋找採訪題材，他舉例稱，早前有市民收到康文署來信，稱她未歸還圖書，但當時公共圖書館因新冠肺炎疫情暫停服務，市民根本不能還書。《明報》記者於是嘗試了解情况，發現圖書館的電腦系統沒有因應疫情更改而如常發出逾期通知。他認為，從中可見該署未有變通，記者遂將事件寫成報道。陳錦強鼓勵一眾校記：「世事洞明皆學問，人情練達即文章。不一定要四處尋找新聞素材，只要保持好奇心，有凡事尋根究柢的精神便可找到採訪題材。」

團隊多重把關 報社賣「可信」

有校記問及現時網絡媒體眾多，《明報》作為傳統報社如何突顯其價值？陳錦強說：「我們常說我們（指《明報》）賣『可信』，因為每段新聞刊登前我們也有多重把關。處理網上新聞時，記者採訪後有一審把關，報紙內容更有二審和總編枱團隊把關，盡量減少出錯可能，希望刊登的新聞真確無誤，令人見到《明報》這品牌已覺得可信，其價值正在於此。」

■校記感想

陳穎瑤（聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學，中三）

「我經常閱報，但從沒見過製作報紙的機器。『明報旅行團』讓我知道現時報館使用電腦排版及儲存稿件，而非使用活版印刷，大大節省成本和製作時間。對印刷房內的機器特別感興趣，雖然是次未能親身參觀，但能透過VR了解其運作，十分高興。」

劉嘉泳（瑪利諾神父教會學校，中三）

「之前一直以為有什麼事發生，報紙便會刊登什麼內容，但總編輯提到每日會召開數次會議，（與同事）商量哪件事具新聞價值及能吸引讀者，才會刊登。我又了解到製作報紙涉及很多程序，如採訪、撰稿、攝影、印刷等，絕不容易。」

文：吳穎敏

圖：吳穎敏、受訪者提供