理大民主牆「和理貼」 校方貼黑紙遮「獨立」字眼

「經濟要獨立」標語同被遮

理大學生會會長吳智浩稱，「獨立」字眼一律被校方以黑紙蓋着，部分便利貼寫有「經濟要獨立」，當中「獨立」字眼也被遮蓋。他稱，「談港獨不會令港獨成事」，大學作為高等教育學府，卻不尊重學術自由。

理大稱反對港獨促遵基本法

會處理誤遮與港獨無關標語

理工大學回應稱反對「港獨」，並要求同學遵守《基本法》的原則，不要在校內設施張貼「香港獨立」的標語，在民主牆發表意見時，亦須遵守民主牆使用守則。又稱，至於在民主牆上其他與港獨無關的「獨立」二字被遮蓋，校方會了解情况，並會作適當處理。

據理大學生報編委會昨日拍攝的相片，有人張貼寫有「建國是唯一出路」便利貼、「香港人，建國！」的海報，沒有黑紙蓋着；另有部分標語被黑紙掩蓋。吳智浩稱，校方職員見「獨立」字眼便審查，用黑紙遮蓋。

他又稱，5月中，有人於民主牆貼「香港獨立 唯一出路」大字報，校方促學生會移除，惟按規定予兩日時間供人補交識別資料，但校方其後沒有知會學生，便以黑色紙覆蓋海報，沒尊重學生會對民主牆之全盤管理權。