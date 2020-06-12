嶺大研究：貌美貌醜者網上銷售業績更佳

AI分析房東頭像出租率關係

研究由嶺大市場及國際企業學系教授崔耕、副教授彭玲、客座助理教授鍾宇豪進行。彭玲稱，從消費者對消費者（C2C）的電子商貿平台中，賣方個人頭像是讓陌生人在網上交易中建立信任的第一個印象，頭像是否吸引舉足輕重。研究團隊選取了人臉圖像的幾何特徵，利用人工智能技術為網上住宿平台Airbnb約1萬多名使用個人頭像的房東分析及評比，比較相關單位的年均出租率。

分析：相貌平庸處夾縫

C2C電子商貿面相重要

結果發現，貌美和擁有完美外貌的房東，其房間出租率比長相一般的房東高，分別高6%和22%。另外，貌醜和最貌醜的房東，其房間出租率也比長相一般的房東高4%和16%。研究團隊在另一電子商貿網站「5miles」得出相同結果。

崔耕稱，研究結果顯示，長相一般的面孔處於夾縫之中，沒有任何實質優勢，因為他們的社交能力被認為遜於貌美的人，而其個人才能又不及貌醜的人，研究結果表明，個人面孔是否吸引對C2C電子商貿的銷售業績具有不可忽略的影響。

研究結果已刊載於最新一期國際權威學術期刊《市場營銷》（Journal of Marketing），讓社交平台營銷者和電子商貿營銷人員，深入了解如何利用賣家的形象促進網上銷售。