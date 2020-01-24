明專增翻譯科技學士課程 結合翻譯電腦技術 DSE滿14分派3萬獎學金

教「機器翻譯」 學提高系統準確度

本港不少大專院校均開設翻譯課程，明愛專上學院人文及語言學院院長陳善偉表示，新課程除提供傳統翻譯及即時傳譯訓練，學生亦將學習「機器翻譯」知識。陳解釋，現時電腦翻譯未必完全準確，需靠人手「譯後編輯」更正內容，該課程學生學習機器翻譯的設計後，有能力修改部分設定，提高機器翻譯準確度，學生亦會學習開發翻譯系統。

學院為新課程設立「翻譯科技及傳譯室」，預計7月啟用。學生可在該課室進行電子學習、練習翻譯等。陳善偉沒透露課室造價，但稱購入一套電腦輔助翻譯軟件已斥資數十萬元，預料有約10套類似軟件。

設人工智能學士 毋須相關學歷

下學年學院亦將開辦人工智能（榮譽）理學士課程，教授程式設計、演算法、機器學習等。人工智能涉數學、資訊科技等知識，報讀學生毋須在中學修讀有關科目，可入讀後學習。人工智能成科技新趨勢，電子計算及信息科學院院長陳慶鴻表示，人工智能「行行用得着」，國內外公司都需要有關人才，本港暫只有港大及中大提供人工智能學士課程。他說，內地有公司以月薪10萬元聘請研究院人工智能課程畢業生，而新課程「學習的東西不少於研究院」。

入讀兩課程均需在中學文憑試（DSE）4個核心科目（中英數及通識）達3322，每年學費均為72,280元，兩學系4年合計料分別錄取45人。若入讀學生在DSE取得13分以上，將獲發3萬元獎學金，加上政府供自資學位學生申請的「免入息審查資助計劃」，首學年學費約1萬元。