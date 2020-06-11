教育
常識天下 第187期

今期流行：企鵝參觀藝術館

【明報專訊】因新冠肺炎疫情影響，我們的活動都停頓下來。這些時候，動物在做什麼呢？有動物園動物趁悠閒的日子去參觀，也有野生動物不受影響，繼續忙碌！

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