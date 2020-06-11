教育
常識天下 第187期

疫下餐廳關門無餵食 海鷗回歸獵食本性

【明報專訊】意大利民眾留家防疫，生活模式改變，昔日依賴人們餵食或以食肆剩菜殘羹果腹的海鷗，在餐廳、咖啡室等相繼停業後，無法再「不勞而獲」，逐漸回歸其獵食本性。

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