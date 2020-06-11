教育
常識天下 第187期

時事常識挑戰（國際）：疫情下熊貓無竹食

【明報專訊】過去數月新型冠狀病毒疫情不止影響人類，也影響了各地的動物，有些動物因疫情變得孤單，也有些動物因疫情欠缺食物……大家可以怎樣幫助牠們呢？

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