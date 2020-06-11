教育
通通識 第655期

題型拆解：「測量尺度」理論概念

【明報專訊】承接筆者2020年4月2日於《通通識》（第640期）所寫有關數據詮釋的邏輯原理一文，在正式講述今期主題前，先解答上次文末的挑戰題：

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