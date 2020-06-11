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2020年6月11日星期四
通通識 第655期
考評局檢討出題機制 教局促月底前交報告
太陽能車世界賽奪季 IVE團隊難忘荒野6日
港深中大合辦音樂學院 系會批漠視學生校友反對
9000校巴司機保母申資助
油價新低
時事議題：石油的影響力
時事議題：開採「可燃冰」利弊
時事議題：答題指引
爆point大全：推行「全民基本收入」利弊
題型拆解：「測量尺度」理論概念
漫畫拆解：醫療券遭濫用
概念解碼：循環經濟
芬蘭 幸福之國
世界這樣大：芬蘭幸福時刻
時事常識挑戰（國際）：疫情下熊貓無竹食
時事常識挑戰（國際）：答案
環球話題：食物製病毒複製模型 英漢記錄抗疫日子
疫下餐廳關門無餵食 海鷗回歸獵食本性
今期流行：企鵝參觀藝術館
意見調查：
時事議題：答題指引
【明報專訊】．新聞議題：石油與國際關係
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