教育
通通識 第655期

時事議題：開採「可燃冰」利弊

【明報專訊】作為工業大國，中國對能源需求極大。中國現時主要以煤炭及石油等不可再生燃料產生能源，近年則積極研究開採「可燃冰」，有望成為日後主要產生能源的燃料之一。

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