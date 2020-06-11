教育
通通識 第655期

時事議題：石油的影響力

【明報專訊】石油素有「黑金」之稱，意味其資源罕有、價格昂貴。石油於國際上屬重要的戰略資源，擁有石油資源的國家，於國際上具一定話語權與影響力，而石油的價格亦影響各國的社會、政治、經濟及民生。

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