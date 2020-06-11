港深中大合辦音樂學院 系會批漠視學生校友反對

深圳市政府委託 頒發港同等學位

有音樂系本科生周一發起聯署，共收集到449名系內本科生及校友等簽署，要求校方停止於中大（深圳）設立音樂學院並頒發與中大音樂系同等學士學位的計劃。聯署聲明指出，去年10月音樂系系會接到系方通知，深圳市政府欲委託中大（深圳）在其校區，與中大音樂系共同籌建音樂學院。

系會：系方曾表明不支持 中大：聯繫緊密

系會曾於去年11月向本科生及校友發問卷調查，逾八成受訪者反對計劃，系方曾於去年12月向校方表示不會支持及參與其中，但稱系方周一向本科生發電郵，稱教務籌劃委員會在未有通知系方的情况下，於上月13日提交建議書，並於昨日舉行大學教務會議上排議程通過中大（深圳）設置音樂學院的計劃。聲明稱校方漠視音樂系學生及校友的意見，令人深感遺憾。聲明稱以中大音樂系之名於深圳開設音樂學院、頒發同一學位，公平性存疑，令人憂慮。

中大回覆稱，中大（深圳）在籌辦有關課程時，一直與中大音樂系保持緊密聯繫，就課程設計向音樂系系主任、個別教師和校友等不同持份者諮詢意見，會繼續與音樂系校友會和學生溝通，聽取他們的建議。