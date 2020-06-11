考評局檢討出題機制 教局促月底前交報告

兩局共組專責小組 提改善建議

教育局回覆立法會議員書面質詢時稱，已要求考評局調查事件及檢討文憑試出題和審批試題的機制，會與考評局成立一個專責小組，小組將視乎考評局的初步調查結果，盡快完成審核和提出改善建議，但現階段檢討尚未完成，難斷言日後的改善方式。

考評局：檢討擬題選材有否偏離指引

考評局回覆本報稱剛展開內部檢討，預期本月內完成，工作小組會在考評局完成內部檢討後開始工作。考評局表示，檢討報告除用作內部參考，也會供教育局與考評局共同組成的工作小組參考，而檢視內容包括考評局現有的擬題和品質監控機制、歷史科考卷製作的流程、是次引起爭議試題的擬題和選材過程、當中有否偏離各種指引、既有機制的改善空間等。就專責小組的名單，教育局稱成員包括局方熟悉課程和質素監管的人員，而該檢視的工作將有教育界人士和考評局代表參與。

有報道曾稱歷史科審題委員會中有成員為教育局員工，教育局之後回應，迄今未派員加入考評局歷史科審題委員會，但有獲教育局聘用的教師在獲聘前曾以個人身分加入歷史科審題委員會。教育局昨回應議員提問時未有提及歷史科審題委員會是否有教育局人員，但回覆披露，教育局推薦並獲考評局邀請參與「審題委員會」的人數有所提升，但稱並非所有今年文憑試24個甲類科目都有教育局推薦的人員獲邀加入。

教局推薦加入審題委會人數上升

考評局回覆本報稱，來自教育局的成員一向在公開考試試卷製作過程中參與不同崗位，而從2012文憑試起，參與試卷製作的教育局成員，無論人數及佔有關考務人員的比例皆持續上升，今年文憑試大部分甲類科目均有來自教育局的成員參與試卷製作。